Турист шёл 3,8 ч со скоростью 1,2 м/с, а зачем 2,2 ч со скоростью 0,9 м/с. Какова средняя скорость движения туриста на всем пути? 

3,8 ч*3600=13680сек - первое время 13680*1,2=16416 м - первый путь 2,2ч*3600=7920сек - второе время 7920*0,9=7128 м - второй путь 16416+7128=23544м - весь путь 13680+7920=21600 сек - все время 23544/21600=1,09 м/с - средняя скорость

Гость: Гость:

1. Переведем часы в секунды 3,8ч это 3,8*3600=13680 сек 2. Со скоростью 1,2м/с он прошел расстояние: 1,2*13680=16416метров 3. Переводим часы в секунды 2,2ч это 2,2*3600=7920сек 4. Со скоростью 0,9 м/с он прошел: 0,9*7920=7128 метров 5. Общее расстояние: 16416+7128=23544м 6. Общее время: 13680+7920=21600сек. 7. Значит, средняя скорость=23544/21600=1,09м/сек. Ответ: 1,09м/с.