даны равнобедренный прямоугольный треугольник АВС с прямым углом С, АС = 12см и квадрат СДЕF, такой, что две его стороны лежат на катетах, а вершина Е на гипотенузе треугольника. найти периметр квадрата
Геометрия
даны равнобедренный прямоугольный треугольник АВС с прямым углом С, АС = 12см и квадрат СДЕF, такой, что две его стороны лежат на катетах, а вершина Е на гипотенузе треугольника. найти периметр квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можеть быть 36. D и F делят стороны пополам т.е 1/2 двенадцати=6. ну и 4*6=24
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