даны равнобедренный прямоугольный треугольник АВС с прямым углом С, АС = 12см и квадрат СДЕF, такой, что две его стороны лежат на катетах, а вершина Е на гипотенузе треугольника. найти периметр квадрата

Геометрия

даны равнобедренный прямоугольный треугольник АВС с прямым углом С, АС = 12см и квадрат СДЕF, такой, что две его стороны лежат на катетах, а вершина Е на гипотенузе треугольника. найти периметр квадрата

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