Для компота смешали 3 кг сушёных яблок и 7 кг сушёных слив. Сколько процентов смеси составляют сливы?

Математика
Для компота смешали 3 кг сушёных яблок и 7 кг сушёных слив. Сколько процентов смеси составляют сливы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+7=10(кг)-всего сушки для компота.  10кг ------ 100%   7кг --------х% х=7*100:10=70% смеси составляют сливы.
Гость:
1)3+7=10 кг всего фруктов тк 10 кг-это 100% то 2)7*100/10=70%-составляют сливы Ответ:70% составляют сливы от всей смеси.
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