Для компота смешали 3 кг сушёных яблок и 7 кг сушёных слив. Сколько процентов смеси составляют сливы?

Математика

Для компота смешали 3 кг сушёных яблок и 7 кг сушёных слив. Сколько процентов смеси составляют сливы?

Автор: Гость