сочинение на тему: какое место занимает общение в жизни человека

Гость: Гость:

Общение человека играет большую роль в жизни и обществе. Нет общества-нет человека. В повседневной жизни обществом иногда называют группу людей, которые входят в круг общения. Во-первых, общество-это все человечество в его истории, современности и перспективе. Объединение людей не зависит от чьего-то желания. Во-вторых, каждый человек, занимаясь той или иной деятельностью, взаимодействует с другими людьми, вступает в многообразные связи и отношения. В-третьих, каждый человек входит в ту или иную общественную группу, принадлежит той или иной нации, является членом нескольких коллективов. И он неизбежно вступает в отношения с людьми.