Решите задачу: Для изготовления 42 кг земляной смеси использовали песок и чернозем в отношении 2 : 5. Определите массу песка и массу чернозема в этой смеси. ========== Решите задачу: Для окрашивания 72 м2 поверхности треб...
Алгебра
Решите задачу: Для изготовления 42 кг земляной смеси использовали песок и чернозем в отношении 2 : 5. Определите массу песка и массу чернозема в этой смеси. ========== Решите задачу: Для окрашивания 72 м2 поверхности требуется 10,8 л краски. Сколько краски потребуется для окрашивания 126 м2 поверхности? ========== Решите задачу: Для приготовления молочного коктейля смешивают молоко с мороженым в отношении 5 : 2. Сколько потребуется мороженого на 3 л молока (считаем, что масса 1 л молока – 1 кг)? ========== Решите задачу: Скорость велосипедиста во столько же раз выше скорости пешехода, во сколько раз скорость велосипедиста меньше скорости мотоциклиста. Найдите отношение скорости велосипедиста к скорости мотоциклиста, если известно, что скорость пешехода в 25 раз меньше скорости мотоциклиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) вместо отношения записываем: 2х+5х=42, 7х=52,х=52/7 воде так) потом подставляем вместо х это число отдельно для 5 и для 2 это и будут массы) где 2 это масса песка где 5 это чернозема) вроде бы так
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