Назовите климатические признаки, характерные для европеоидной расы.( в каких климатических условиях она сложилась?)
Биология
Назовите климатические признаки, характерные для европеоидной расы.( в каких климатических условиях она сложилась?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну во-первых: характерные черты этой рассы- светлая или смуглая кожа.волосы от светлых до черных, радужная оболочка глаз - от серой или голубой до черной.В Северной и Центральной Европе,где преобладает эта расса преобладает прохладный климат, поэтому люди со светлой окраской кожи, волос и глаз оказались более приспособленными к местным экологическим условиям.
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