Фрекен Бок испекла 80 пирожков и тут же Карлсон съел 10. Сколько % он съел?
Математика
Фрекен Бок испекла 80 пирожков и тут же Карлсон съел 10. Сколько % он съел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80пирожков -----------100% 10 пирожков ------------х% х=100*10:80= 12,5% он съел.
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