ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сторона квадратной керамической плитки равна 10см.Сколько таких плиток потребуется,чтобы покрыть пол в ванной комнате,длина которой 25дм,ширина 20дм?
Математика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сторона квадратной керамической плитки равна 10см.Сколько таких плиток потребуется,чтобы покрыть пол в ванной комнате,длина которой 25дм,ширина 20дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25*20=500дм²-площадь ванной комнаты. 500дм²=50000см² 2)10*10=100см²-площадь квадратной керамической плитки. 3)50000:100=500(плиток)- потребуется,чтобы покрыть пол в ванной комнате.
Гость:
1)находим площадь одной плитки s=a*b/ 10*10=100 кв см 2)находим площадь пола переводим дм в см 25дм=250см и 20дм =200см 3)250*200=50 000кв см-площадь пола 3)теперь вычисляем сколько приходится плитки на пол 50 000/100=500 -плиток потребуется. Ответ:500 плиток понадобится,чтобы покрыть пол в ванной.
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