  ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Сторона квадратной керамической плитки равна 10см.Сколько таких плиток потребуется,чтобы покрыть пол в ванной комнате,длина которой 25дм,ширина 20дм?

Гость: Гость:

1)находим площадь одной плитки s=a*b/ 10*10=100 кв см 2)находим площадь пола переводим дм в см 25дм=250см и 20дм =200см 3)250*200=50 000кв см-площадь пола 3)теперь вычисляем сколько приходится плитки на пол 50 000/100=500 -плиток потребуется. Ответ:500 плиток понадобится,чтобы покрыть пол в ванной.