Велосипедист проехал участок шоссе со скоростью 18 км\ч и участок проселочной дороги со скоростью 12 км\ч.Всего он проехал 78 км.Сколько времени велосипедист затратил на весь путь ,если по проселочной дороге он ехал на 0,5 ч. д...
Математика
Велосипедист проехал участок шоссе со скоростью 18 км\ч и участок проселочной дороги со скоростью 12 км\ч.Всего он проехал 78 км.Сколько времени велосипедист затратил на весь путь ,если по проселочной дороге он ехал на 0,5 ч. дольше,чем по шоссе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18х+12(х+0,5)=78 18х+12х+6=78 30х=78 - 6 30х=72 х=72:30 х=2,4 ч----- велосипедист ехал по шоссе 2,4+0,5=2,9 ч-----велосипедист ехал по проселочной дороге 2,4+2,9=5,3 ч ------времени велосипедист затратил на весь путь .
Гость:
пусть х ч -время по шоссе, тогда (х+0,5)ч-время по проселочной дороге. Составляем уравнение: 18х+12(х+0,5)=78 18х+12х+ 6=78 30х=78-6=72 х=72:30 х= 2,4ч-время по шоссе. 1)2,4+0,5=2,9ч-время по прос.дороге. 2)2,4+2,9=5,3(ч)- времени велосипедист затратил на весь путь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
реакциями замещения и присоединения соответственно являются 1)CH4+Cl2---> и C2H2+Cl2---> 2) CH3COONa+HCl---> и C6H6+Br2---> 3) H2SO4+Zn---> и H2SO4...
Математика
Русский язык