Велосипедист проехал участок шоссе со скоростью 18 км\ч и участок проселочной дороги со скоростью 12 км\ч.Всего он проехал 78 км.Сколько времени велосипедист затратил на весь путь ,если по проселочной дороге он ехал на 0,5 ч. д...

Математика
Велосипедист проехал участок шоссе со скоростью 18 км\ч и участок проселочной дороги со скоростью 12 км\ч.Всего он проехал 78 км.Сколько времени велосипедист затратил на весь путь ,если по проселочной дороге он ехал на 0,5 ч. дольше,чем по шоссе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18х+12(х+0,5)=78 18х+12х+6=78 30х=78 - 6 30х=72 х=72:30 х=2,4 ч----- велосипедист ехал по шоссе 2,4+0,5=2,9 ч-----велосипедист ехал по проселочной дороге 2,4+2,9=5,3 ч ------времени велосипедист затратил на весь путь .
Гость:
пусть х ч -время по шоссе, тогда (х+0,5)ч-время по проселочной дороге. Составляем уравнение: 18х+12(х+0,5)=78 18х+12х+ 6=78 30х=78-6=72 х=72:30 х= 2,4ч-время по шоссе. 1)2,4+0,5=2,9ч-время по прос.дороге. 2)2,4+2,9=5,3(ч)- времени велосипедист затратил на весь путь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
реакциями замещения и присоединения соответственно являются 1)CH4+Cl2---> и C2H2+Cl2---> 2) CH3COONa+HCl---> и C6H6+Br2---> 3) H2SO4+Zn---> и H2SO4...
Ответить
Математика
 153900:900  
Ответить
Русский язык
сложное предложение со словом слесарь
Ответить
История
написать сочинение о пословице Злой человек,как уголь:если не жжет то чертит
Ответить
Математика
через первою трубу бассейна можно наполнить за 3чеса через вторую-за 6чясов какую часть бассейн наполнят каждая труба за 1час вопрос какую часть ба...
Ответить