Велосипедист проехал участок шоссе со скоростью 18 км\ч и участок проселочной дороги со скоростью 12 км\ч.Всего он проехал 78 км.Сколько времени велосипедист затратил на весь путь ,если по проселочной дороге он ехал на 0,5 ч. д...

Математика

Велосипедист проехал участок шоссе со скоростью 18 км\ч и участок проселочной дороги со скоростью 12 км\ч.Всего он проехал 78 км.Сколько времени велосипедист затратил на весь путь ,если по проселочной дороге он ехал на 0,5 ч. дольше,чем по шоссе?

Автор: Гость