сложное предложение со словом слесарь

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сложное предложение со словом слесарь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в нашем доме живёт слесарь, который обладает высокими техническими знаниями. СПП предложение  
Гость:
Мы приграсили слесаря, чтобы он отремонтировал кран.
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