Около првильного треугольника описана окружность и в него вписана окружность.Длина меньшей окружности равно 8пи. Найдите площадь кольца и площадь треугольника. помогите,пожалуйста)

Геометрия

Около првильного треугольника описана окружность и в него вписана окружность.Длина меньшей окружности равно 8пи. Найдите площадь кольца и площадь треугольника. помогите,пожалуйста)

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