Составит сложное предложение со словом рукодельница.

Русский язык
Составит сложное предложение со словом рукодельница.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У окна в светлой горнице сидела рукодельница,которая аккуратно вышивала сложный узор.
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