На столе лежат цветные ручки: синяя, красная, чёрная и зелёная. Петя случайно берёт со стола ручку. С какой вероятностью эта ручка окажется чёрной?

Алгебра
На столе лежат цветные ручки: синяя, красная, чёрная и зелёная. Петя случайно берёт со стола ручку. С какой вероятностью эта ручка окажется чёрной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как чёрная ручка одна, а всего ручек 4, то вероятность будет равна 1\4, то есть 0,25
Гость:
Весго 4 ручки разного цвета. То что ручка окажется черной 1 к 4, 1/4=0,25. Т.Е вероятность 25%
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