  "Найдите все значения m, при которых точки М (2; m) и N (2; – 1) находятся в разных полуплоскостях относительно прямой 3X-y=5

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пряммая 2x-y=5 делит плоскость на две полуплоскости 2x-y>5 и 2x-y<5 для точки (2;-1): 3x-y=3*2-(-1)=6+1=7>5 поєтому для точки M(2; m), чтобы она лежала в другой полуплоскости выполняется неравенство 3*2-m<5 6-m<5 -m>5-6 -m<-1 m>1