Обозначь соответственно цифрами 1 и 2 слова с приставками,которые пишутся всегда одинаково,и с приставками,написание которых зависит от следующего за ними согласного: воззвание, сползти, сшить, подбирать, зарасти, встряхнуть, п...
Русский язык
Обозначь соответственно цифрами 1 и 2 слова с приставками,которые пишутся всегда одинаково,и с приставками,написание которых зависит от следующего за ними согласного: воззвание, сползти, сшить, подбирать, зарасти, встряхнуть, проскакать, изжарить, испортить, разбросать, безрадостный, надвинуть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - сползти, сшить, зарасти, подбирать, встряхнуть, проскакать, надвинуть 2 - воззвание, изжарить, испортить, разбросать, безрадостный. по-моему так.
Гость:
1.Сползти(с),сшить(с),подбирать(под),зарасти(за),проскакать(про),надвинуть(на) 2.воззвание(воз),встряхнуть(вс),изжарить(из),испортить(ис),разбросать(раз), безрадостный(без)
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