Обозначь соответственно цифрами 1 и 2 слова с приставками,которые пишутся всегда одинаково,и с приставками,написание которых зависит от следующего за ними согласного: воззвание, сползти, сшить, подбирать, зарасти, встряхнуть, п...

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Обозначь соответственно цифрами 1 и 2 слова с приставками,которые пишутся всегда одинаково,и с приставками,написание которых зависит от следующего за ними согласного: воззвание, сползти, сшить, подбирать, зарасти, встряхнуть, проскакать, изжарить, испортить, разбросать, безрадостный, надвинуть

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