дачный бассейн  обьемом 15000 л ,первый насос заполняет на 20 мин дольше, чем 2-ой насос,сколько литров закачивает  в мин  1-ый насос ,если 2-ой закачивает на 200 л в мин больше?КТО ПОМОЖЕТ?????

Гость: Гость:

пусть первый насос в минуту закачивает х л, тогда второй (х+200) л. Время первого 15000/х минут, время второго 15000/(х+200). Так как время первого на 20 минут больше, то составим уравнение 15000/х - 15000/(х+200) = 20. Делим обе части на 10. 1500/х - 1500/(х+200) = 2. Умножаем обе части на х(х+200). 1500х-1500х+300000=2x^2+400x, 2x^2+400x-300000=0, x^2+200x-150000=0, x= -500 не подходит по смыслу задачи, x=300. Ответ: 300 литров в минуту