дачный бассейн обьемом 15000 л ,первый насос заполняет на 20 мин дольше, чем 2-ой насос,сколько литров закачивает в мин 1-ый насос ,если 2-ой закачивает на 200 л в мин больше?КТО ПОМОЖЕТ?????
Алгебра
дачный бассейн обьемом 15000 л ,первый насос заполняет на 20 мин дольше, чем 2-ой насос,сколько литров закачивает в мин 1-ый насос ,если 2-ой закачивает на 200 л в мин больше?КТО ПОМОЖЕТ?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть первый насос в минуту закачивает х л, тогда второй (х+200) л. Время первого 15000/х минут, время второго 15000/(х+200). Так как время первого на 20 минут больше, то составим уравнение 15000/х - 15000/(х+200) = 20. Делим обе части на 10. 1500/х - 1500/(х+200) = 2. Умножаем обе части на х(х+200). 1500х-1500х+300000=2x^2+400x, 2x^2+400x-300000=0, x^2+200x-150000=0, x= -500 не подходит по смыслу задачи, x=300. Ответ: 300 литров в минуту
Гость:
Пусть 1насос в минуту заполняет хлитров, тогда 2насос - (х+200)л. Весь бассейн 1 насос заполнит за 15000/х минут, а 2 насос за 15000/(х+200)минут. 15000/х-15000/(х+200)=20, к общему знаменателю: 15000(х+200)-15000х=20х(х+200) 15000х+3000000-15000х-20х²-4000х=0 х²-200х-150000=0 D=640000, х=300литров в минуту 1 насос
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