помогите нужно разобрать слово первом под цифрой 3

Русский язык
помогите нужно разобрать слово первом под цифрой 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первом - числ. н.ф.-первый;порядковое,м.р,п.п,ед.ч каком?первом.определение(волн.линия)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Высоты,проведённые к боковым сторонам АВ и АС остроугольного равнобедренного треугольника АВС пересекаются в точке М найдите углы треугольника если...
Ответить
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC, угол A в два раза меньше угла B, а гипотенуза AB равна 18см. Найдите катет BC
Ответить
Алгебра
Книжный магазин закупает учебники по оптовой цене 140 рублей за штуку и продаёт их с наценкой 50 %. Какое наибольшее число таких учебников можно ку...
Ответить
Геометрия
найдите углы ромба периметр которого равен 24,а площадь 18
Ответить
Физика
Период обращения Земли вокруг Солнца равен одному году, радиус орбиты Земли равен 150 млн. км.Скорость движения Земли по орбите равна примерно:
Ответить