помогите нужно разобрать слово первом под цифрой 3
Русский язык
помогите нужно разобрать слово первом под цифрой 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первом - числ. н.ф.-первый;порядковое,м.р,п.п,ед.ч каком?первом.определение(волн.линия)
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