Книжный магазин закупает учебники по оптовой цене 140 рублей за штуку и продаёт их с наценкой 50 %. Какое наибольшее число таких учебников можно купить в этом магазине на 10000 рублей?
Алгебра
Книжный магазин закупает учебники по оптовой цене 140 рублей за штуку и продаёт их с наценкой 50 %. Какое наибольшее число таких учебников можно купить в этом магазине на 10000 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в этом магазине наибольшее кол- во учебников при покупке получается 47 штук!
Гость:
50%=0,5 140+140*0,5=210руб- цена по которой продает магазин 10000/210= 47уч- можно купить 10000-(47*210) =130руб- останется
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