Книжный магазин закупает учебники по оптовой цене 140 рублей за штуку и продаёт их с наценкой 50 %. Какое наибольшее число таких учебников можно купить в этом магазине на 10000 рублей?

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Книжный магазин закупает учебники по оптовой цене 140 рублей за штуку и продаёт их с наценкой 50 %. Какое наибольшее число таких учебников можно купить в этом магазине на 10000 рублей?

Автор: Гость