Приведите в соответствие имя князя с его деятельностью: 1. Александр Невский 1. руководил войсками на Куликовом поле 2.Андрей Боголюбский 2. разгромил Хазарский каганат 3. Иван 3 ...
Обществознание
Приведите в соответствие имя князя с его деятельностью: 1. Александр Невский 1. руководил войсками на Куликовом поле 2.Андрей Боголюбский 2. разгромил Хазарский каганат 3. Иван 3 3. избавил Русь от угрозы крестоносцев 4. Иван Калита 4. привёз во Владимир Икону Божьей матери 5. Дмитрий Донской 5. создал школы при монастырях 6. Ярослав Мудрый 6. по его приказу был ослеплён родственник-претендент на московский престол 7. Святослав 7. получил от ордынского хана право собирать дань на Руси 8.Владимир Святой 8. перестал платить дань орде 9. Олег Вещий 9. крестил Русь 10. Василий 2 Тёмный 10. объединил Новгород и Киев под властью одного князя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Александр Невский - 3 2.Андрей Боголюбский - 4 3. Иван 3 - 8 4. Иван Калита - 7 5. Дмитрий Донской - 1 6. Ярослав Мудрый - 5 7. Святослав - 2 8.Владимир Святой - 9 9. Олег Вещий - 10 10. Василий 2 Тёмный - 6 1 - 3 2 - 4 3 - 8 4 - 7 5 - 1 6 - 5 7 - 2 8 - 9 9 - 10 10 - 6
Гость:
1 - 3 2 - 4 3 - 8 4 - 7 5 - 1 6 - 5 7 - 2 8 - 9 9 - 10 10 - 6
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