найди правило, по которому записаны каждые три числа, и запиши в окошко нужные числа 13,4,8; 15,6,12; 12,3,6; 17, ?,??.
Математика
найди правило, по которому записаны каждые три числа, и запиши в окошко нужные числа 13,4,8; 15,6,12; 12,3,6; 17, ?,??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правило: от первого числа отнимаем 9 и затем полученный результат умножаем на 2. Отсюда: 17-9=8 8*2=16 17-8-16-ответ
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