найди правило, по которому записаны каждые три числа, и запиши в окошко нужные числа 13,4,8; 15,6,12; 12,3,6; 17, ?,??.

Математика

найди правило, по которому записаны каждые три числа, и запиши в окошко нужные числа 13,4,8; 15,6,12; 12,3,6; 17, ?,??.

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