В цепь последовательно включены два резистора с одинаковыми сопротивлениями по 3 кОм и электрическая лампа. Общее сопротивление участка 6,04 кОм. Найти сопротивление лампы.

Физика

В цепь последовательно включены два резистора с одинаковыми сопротивлениями по 3 кОм и электрическая лампа. Общее сопротивление участка 6,04 кОм. Найти сопротивление лампы.

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