В цепь последовательно включены два резистора с одинаковыми сопротивлениями по 3 кОм и электрическая лампа. Общее сопротивление участка 6,04 кОм. Найти сопротивление лампы.

Физика
В цепь последовательно включены два резистора с одинаковыми сопротивлениями по 3 кОм и электрическая лампа. Общее сопротивление участка 6,04 кОм. Найти сопротивление лампы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединены последовательно, значит общее сопротивление равно сумме сопротивлений. R(общ.)=2*R(резисторов)+R(лампы) из этого сопротивление лампы = 6,04кОм-2*3кОм=0,04кОм
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