Окружающий мир 3 класс 4 значения леса для древнерусского человека 4 значения леса для современного человека

Гость: Гость:

для древнерусского человека:источник пищи( ягоды, грибы, звери, мед, птицы), источник энергии( дрова),строительный материал,источники воды. для современного человека: лес это регулятор природных процессов( лесопосадки для защиты почв от выветривания), лес благоприятен для здоровья человека,также лес - это часть культурно- исторической среды, под воздействием которой формируется традиции и быт целых народов,да и вообще для человечества важны все три роли леса - социальные, и экономические, и экологические .