Окружающий мир 3 класс 4 значения леса для древнерусского человека 4 значения леса для современного человека
История
Окружающий мир 3 класс 4 значения леса для древнерусского человека 4 значения леса для современного человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для древнерусского человека:источник пищи( ягоды, грибы, звери, мед, птицы), источник энергии( дрова),строительный материал,источники воды. для современного человека: лес это регулятор природных процессов( лесопосадки для защиты почв от выветривания), лес благоприятен для здоровья человека,также лес - это часть культурно- исторической среды, под воздействием которой формируется традиции и быт целых народов,да и вообще для человечества важны все три роли леса - социальные, и экономические, и экологические .
Гость:
для древнерусского человека: Укрытие, охота, строительство, пчеловодство для современного: Экология, ресурсы, культура, отдых
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