В куске было 112,2 м материи. В первый раз отрезали 3/17 куска, а во второй раз 7/17 куска. Сколько метров было отрезано за оба раза????
Математика
В куске было 112,2 м материи. В первый раз отрезали 3/17 куска, а во второй раз 7/17 куска. Сколько метров было отрезано за оба раза????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3/17 + 7/17 = 10/17 (куска) - материи отрезали за 2 раза. 2) 112,2 * (10/17) = 66 (м) - материи отрезали за 2 раза. Ответ: 66 м.
Гость:
1) 112,2:17*3=19,8(м)-отрезали в первый раз. 2)112,2:17*7=46,2(м)-отрезали во второй раз. 3)19,8+46,2= 66(м)-было отрезано за оба раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить задачу : В одном элеваторе было зерна в 3 раза больше , чем в другом . Из первого элеватора вывезли 960 т зерна , а во второй привезли 240 ,...
Алгебра
Имеется набор одинаковых кубиков,гранью которых является квадрат площадью 64см( в квадрате).Какое наибольшее число таких кубиков можно расположить ...
Алгебра
Один рабочий может выполнить работу за 3ч. Второму для выполнения той же работы потребуется 6ч. После того как первый рабочий проработал 1ч, к нему...
Обществознание