Решить задачу : В одном элеваторе было зерна в 3 раза больше , чем в другом . Из первого элеватора вывезли 960 т зерна , а во второй привезли 240 , после чего в обоих элеваторах зерна стало поровну . Сколько тонн зерна было в к...
Математика
Решить задачу : В одном элеваторе было зерна в 3 раза больше , чем в другом . Из первого элеватора вывезли 960 т зерна , а во второй привезли 240 , после чего в обоих элеваторах зерна стало поровну . Сколько тонн зерна было в каждом элеваторе первоначально ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если ---------3х на первом элеваторе, (3х-960) тогда:--------х на втором элеваторе, (х-240) получается 3х-960=х-240 3х-х=960-240 2х=720 х=720:2 х=360 т----------зерна было на втором элеваторе 360*3=1080 т-----зерна было на первом элеваторе.
Гость:
В первом решении от rasha555 светило науки - машинальная ошибка. х+240 так, как привезли зерна. Пусть во втором элеваторе было х тонн зерна, тогда в первом - 3*х. Складываем уравнение: 3х-960 = х+240 3х-х = 240+960 2х = 1200 х = 1200/2 х = 600 - тонн зерна было первоначально во втором элеваторе. 3*600 = 1800 - тонн зерна было первоначально в первом элеваторе. Ответ: 1800 тонн зерна в первом элеваторе и 600 тонн зерна во втором элеваторе было первоначально.
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