Решить задачу : В одном элеваторе было зерна в 3 раза больше , чем в другом . Из первого элеватора вывезли 960 т зерна , а во второй привезли 240 , после чего в обоих элеваторах зерна стало поровну . Сколько тонн зерна было в к...

Математика

Решить задачу : В одном элеваторе было зерна в 3 раза больше , чем в другом . Из первого элеватора вывезли 960 т зерна , а во второй привезли 240 , после чего в обоих элеваторах зерна стало поровну . Сколько тонн зерна было в каждом элеваторе первоначально ?

Автор: Гость