решите пжс уравнение:) 7x=-95,4-2x 0,3(x-2)=0,6+0,2(x+4)
Математика
решите пжс уравнение:) 7x=-95,4-2x 0,3(x-2)=0,6+0,2(x+4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.7x=-95,4-2x 7х+2х=-95,4 9х=-95,4 х=-95,4/9 х= -10,6 2. 0,3(x-2)=0,6+0,2(x+4) 0,3х-0,6=0,6+0,2х+0,8 0,3х-0,2х=0,6+0,8+0,6 0,1х= 2 х=2/0,1 х=20
Гость:
7x=-95,4-2x 7х+2х=-95,4 9х=-95,4 х=-95,4:9 х=-10,6 проверка: 7*(-10,6)=-95,4-2*(-10,6) -74,2=-74,2 0,3(x-2)=0,6+0,2(x+4) 0,3х-0,6=0,6+0,2х+0,8 0,3х-0,2х=0,6+0,8+0,6 0,1х=2 х=2:0,1 х=20 проверка: 0,3(20-2)=0,6+0,2(20+4) 0,3*18=0,6+0,2*24 5,4=5,4
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