при взаимодействии пропанола с металлическим натрием выделился 0,01 моль водорода.Определить массу спирта, вступившего в реакцию.
Химия
при взаимодействии пропанола с металлическим натрием выделился 0,01 моль водорода.Определить массу спирта, вступившего в реакцию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x моль 0,1 моль 2C3H7OH +2 Na = 2C3H7ONa + H2 2 моль 1 моль отсюда C3H7OH= 0,2 моль (х= 2*0,1) молярная масса спирта равна 60, а значит масса= молярная масса* количество вещества m=60*0,2=12 г
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