Расстояние между пристанями А и В вниз по течению реки равно 84км. Изпристани В вниз по течению отправили плот. одновременно из пристани А вдогонку за плотом плыл катер, собственная скорость которого 21км/ч. Через сколько часов...

Алгебра

Расстояние между пристанями А и В вниз по течению реки равно 84км. Изпристани В вниз по течению отправили плот. одновременно из пристани А вдогонку за плотом плыл катер, собственная скорость которого 21км/ч. Через сколько часов катер догонит плот, если известно, что скорость течения реки равна 3км/ч?

Автор: Гость