Расстояние между пристанями А и В вниз по течению реки равно 84км. Изпристани В вниз по течению отправили плот. одновременно из пристани А вдогонку за плотом плыл катер, собственная скорость которого 21км/ч. Через сколько часов...
Алгебра
Расстояние между пристанями А и В вниз по течению реки равно 84км. Изпристани В вниз по течению отправили плот. одновременно из пристани А вдогонку за плотом плыл катер, собственная скорость которого 21км/ч. Через сколько часов катер догонит плот, если известно, что скорость течения реки равна 3км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ч - катер догонит плот, (21+3)х км - пройдет катер, 3х км - пройдет плот. 24х-3х=84, 21х=84, х=4.
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