разобрать слово как часть речи: собралась по составу: Выходит

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разобрать слово как часть речи: собралась по составу: Выходит
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Автор: Гость
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Гость:
 собралась глагол выходит  вы -приставка, ход -корень, ит -окончание
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