разобрать слово как часть речи: собралась по составу: Выходит
Русский язык
разобрать слово как часть речи: собралась по составу: Выходит
Ответ(ы) на вопрос:
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собралась глагол выходит вы -приставка, ход -корень, ит -окончание
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