разобрать слова: преспокойно и собралась, как части речи
Русский язык
разобрать слова: преспокойно и собралась, как части речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
преспокойно(как?) - наречие 1. неизменяемость, образ действия 2. (как?) преспокойно - обстоятельство собралась ( что сделала?) - обозначает действие предмета - глагол 1. н.ф. - собраться 2. сов.в., прош.вр, ед.ч., ж.р, изъяв.накл, ( в зависимости от предложения переходный или не переходный, смотри сама) 3. (что сделала?) собралась - сказуемое
Гость:
преспокойно - наречие образ действия,неизмениемое как?преспокойно.Обстоятельство собралась - глагол н.ф.-собраться;сов.в,непереходный, 1 спр.возвратный,изъяв.накл,прош.в,ж.р,ед.ч. что сделала?сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
гидроксид натрия реагирует в растворе с каждым веществом набора: а)Al(OH)₃, CO, CuCl₂, HCl б)Al(OH)₃, HNO₃,SiO₂, CuCl₂ в)KNO₃, ZnO, H₂SO₄, CO₂ г)Ca...
Биология
1.почему невозможно занесение жизни на Землю из космоса в наше время? 2.почему божественную теорию происхождения жизни на Земле нельзя не подтверди...
Русский язык