разобрать слова: преспокойно и собралась, как части речи

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преспокойно(как?) - наречие 1. неизменяемость, образ действия 2. (как?) преспокойно - обстоятельство собралась ( что сделала?) - обозначает действие предмета - глагол 1. н.ф. - собраться 2. сов.в., прош.вр, ед.ч., ж.р, изъяв.накл, ( в зависимости от предложения переходный или не переходный, смотри сама) 3. (что сделала?) собралась - сказуемое