сколько процентов состовляет. 15 от 60 и 16,75 от 59.3ч

Гость: Гость:

1)15 от 60 1.15 : 60 = 0,25 2.0,25 * 100 = 25% 2)16,75 от 59,3 1.16,75 * 60 = 100500 2.59,32 * 60 = 355,920 3.100500 : 355,920 = 0,282 4.0,282 * 100 = 28,2% есть 2 способа решения...можно так же сначало разделить на 100 а потом умножить на нужное число.