Составте предложения со словами ура, ау, алло. Так, чтобы в одном случае они были существительными а в другом- междометиями.

Русский язык
Составте предложения со словами ура, ау, алло. Так, чтобы в одном случае они были существительными а в другом- междометиями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Далече грянуло ура. (существительное)  
Гость:
"Ура!",-закричали в первых рядах казаки. - Далече грянуло ура. "Ау! МАша,ау!",-тревожно закричала мама.- Из леса донеслось слабое ау. "Алло, позовите к телефону Сашу,если вас не затруднит!"- попросила моя сестра. Извечное алло в трубке,неужели человечество ничего не придумало нового? Все, что в кавычках, - междометия.
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