1.летят перелётные птицы. летят песни над селом. 2.лёгкие облака плывут по небу. по озеру плывут красавцы лебеди .3. на осине листья тихо шептались.подружки листали книгу и шептались.                                       Спиши...

Русский язык
1.летят перелётные птицы. летят песни над селом. 2.лёгкие облака плывут по небу. по озеру плывут красавцы лебеди .3. на осине листья тихо шептались.подружки листали книгу и шептались.                                       Спиши только те предложения в которых глаголы употребляются в переносном смысле. составь два предложения в которых глаголы имеют переносный смысл
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1летят песни над селом. 2лёгкие облака плывут по небу. 3. на осине листья тихо шептались.
Гость:
Лёгкие облака плывут по небу. На осине листья тихо шептались. Летят песни над селом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
найти грамматическую основу в предложении Это хорошо,разумеется,что ты не падаешь духом
Ответить
Қазақ тiлi
доберіть значення до фразеологізму не сіло не впало
Ответить
Алгебра
Число 48 представьте  в виде суммы трех положительных слагаемых, таким образом , чтобы два из них были равны между собой, а произведение всех слага...
Ответить
Русский язык
Напишите 3 предложения с простыми предлогами и 3 предложения со сложными предлогами(Например : вокруг)
Ответить
Геометрия
Докажите,что при повороте вокруг своего центра на 75 гр правильный двадцатичетырехугольник отображается на себя. Вроде отобразиться, там на треугол...
Ответить