1.летят перелётные птицы. летят песни над селом. 2.лёгкие облака плывут по небу. по озеру плывут красавцы лебеди .3. на осине листья тихо шептались.подружки листали книгу и шептались. Спиши...
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1.летят перелётные птицы. летят песни над селом. 2.лёгкие облака плывут по небу. по озеру плывут красавцы лебеди .3. на осине листья тихо шептались.подружки листали книгу и шептались. Спиши только те предложения в которых глаголы употребляются в переносном смысле. составь два предложения в которых глаголы имеют переносный смысл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1летят песни над селом. 2лёгкие облака плывут по небу. 3. на осине листья тихо шептались.
Гость:
Лёгкие облака плывут по небу. На осине листья тихо шептались. Летят песни над селом.
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