Докажите,что при повороте вокруг своего центра на 75 гр правильный двадцатичетырехугольник отображается на себя.Вроде отобразиться, там на треугольники ведь разделить...но доказать не могу.Помогите, пожалуйста
Геометрия
Докажите,что при повороте вокруг своего центра на 75 гр правильный двадцатичетырехугольник отображается на себя.Вроде отобразиться, там на треугольники ведь разделить...но доказать не могу.Помогите, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут все просто. Т.к. это правильный двадцатичетырехугольник значит это обычный круг, который пообрезали. Получается одна сторона равна 360/24=15 градусов, 75/15=5. Целое число значит при развороте на 75 градусов он будет отображаться на себя.
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