Докажите,что при повороте вокруг своего центра на 75 гр правильный двадцатичетырехугольник отображается на себя.Вроде отобразиться, там на треугольники ведь разделить...но доказать не могу.Помогите, пожалуйста 

Гость: Гость:

Ну тут все просто. Т.к. это правильный двадцатичетырехугольник значит это обычный круг, который пообрезали. Получается одна сторона равна 360/24=15 градусов, 75/15=5. Целое число значит при развороте на 75 градусов он будет отображаться на себя.