Продолжите рифму: Станешь ты крутой звездой и ..... Чтоб было в рифму) 

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Продолжите рифму: Станешь ты крутой звездой и ..... Чтоб было в рифму) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Станешь ты крутой звездой И забудешь путь домой 
Гость:
Будут все кричать постой                        или Все поймут кто тут отстой)))))))))))
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