Продолжите рифму: Станешь ты крутой звездой и ..... Чтоб было в рифму)
Русский язык
Продолжите рифму: Станешь ты крутой звездой и ..... Чтоб было в рифму)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Станешь ты крутой звездой И забудешь путь домой
Гость:
Будут все кричать постой или Все поймут кто тут отстой)))))))))))
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