ДЛИННА ПРЯМОУГОЛЬНИКА ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА РАВНА А см.ШИРИНА Б см. И ВЫСОТА С см.НАЙДИТЕ ОБЪЁМ ,ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ И СУММУ ДЛИНН ВСЕХ РЁБЕР ЭТОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА ,ЕСЛИ а) а = 5,9 b = 4, с=12 . б) а= 14,1. b = 8, с= 2,5.

Математика

ДЛИННА ПРЯМОУГОЛЬНИКА ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА РАВНА А см.ШИРИНА Б см. И ВЫСОТА С см.НАЙДИТЕ ОБЪЁМ ,ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ И СУММУ ДЛИНН ВСЕХ РЁБЕР ЭТОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА ,ЕСЛИ а) а = 5,9 b = 4, с=12 . б) а= 14,1. b = 8, с= 2,5.

Автор: Гость