ДЛИННА ПРЯМОУГОЛЬНИКА ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА РАВНА  А см.ШИРИНА Б см. И ВЫСОТА С см.НАЙДИТЕ ОБЪЁМ ,ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ И СУММУ ДЛИНН ВСЕХ РЁБЕР ЭТОГО  ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА ,ЕСЛИ а) а = 5,9  b = 4, с=12 . б) а= 14,1. b = 8, с= 2,5.  

Математика
ДЛИННА ПРЯМОУГОЛЬНИКА ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА РАВНА  А см.ШИРИНА Б см. И ВЫСОТА С см.НАЙДИТЕ ОБЪЁМ ,ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ И СУММУ ДЛИНН ВСЕХ РЁБЕР ЭТОГО  ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА ,ЕСЛИ а) а = 5,9  b = 4, с=12 . б) а= 14,1. b = 8, с= 2,5.  
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=a*b*c 1)V= 5,9*4*12=283,2 см.куб, длина ребер=4*5,9+4*4+4*12=87,6 см 2)14,1*8*2,5= 282 см куб, длина ребер=4*14,1+4*8+4*2,5=98,4см  
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