Скорость велосипедиста на 36 км/c меньше скорости мотоциклиста . Расстояние от города до посёлка ыелосипедист проезжает за 6 часов ,а мотоциклист за 2 часа.какова Скорость велосипедиста ?

Алгебра

Скорость велосипедиста на 36 км/c меньше скорости мотоциклиста . Расстояние от города до посёлка ыелосипедист проезжает за 6 часов ,а мотоциклист за 2 часа.какова Скорость велосипедиста ?

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