Скорость велосипедиста на 36 км/c меньше скорости мотоциклиста . Расстояние от города до посёлка ыелосипедист проезжает за 6 часов ,а мотоциклист за 2 часа.какова Скорость велосипедиста ?

Алгебра
Скорость велосипедиста на 36 км/c меньше скорости мотоциклиста . Расстояние от города до посёлка ыелосипедист проезжает за 6 часов ,а мотоциклист за 2 часа.какова Скорость велосипедиста ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x км/ч - скорость велосипедиста, x+36 км/ч - скорость мотоциклиста. 6х=2(х+36), 6x=2x+72, 4x=72, x=18.
Гость:
x км/час - скорость велосипедиста x+36 км/час - скорость мотоциклиста 6х=2×(х+36) 6x=2x+72 4x=72 x=18км/час - скорость велосипедиста
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