Постройте фигуру симметричную треугольнику АВС относительно медианы BD
Геометрия
Постройте фигуру симметричную треугольнику АВС относительно медианы BD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимо речь о построении циркулем и линейкой. если есть прямая (BD) и точка (А) вне её, то построить симметричную ей точку можно так. Берем на прямой какую-то точку (в нашем случае можно выбрать точку В) и проводим окружность, радиуса АВ. Измеряем расстояние от А до точки пересечения окружности с прямой BD, пусть эта точка М, и рисуем окружность с таким радиусом и центром в точке М. Вторая точка пересечения таких окружностей будет симметрична А относительно BD. Само собой, так можно поступить и с каждой вершиной треугольника, а потом полученные точки соединить. Я нигде не использовал, что BD медиана... но симметричный треугольник построил... даже и не знаю, решение это, или нет :))))) на самом деле - это просто общий метод построения симметричных точек.
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