подумайте над проблемой: может ли человек изменить свой социальный статус,если он его не устраивает? каким образом?
География
подумайте над проблемой: может ли человек изменить свой социальный статус,если он его не устраивает? каким образом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно изменить 1) к примеру его не устраивает соц.статус в связи с работой, так нужно сменить работу, и сменится статус
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