Помогите Решить.В геометрической прогрессии сумма первого и второго члена равна 90, а сумма второго и третьего члена равна 72. НАйдите эти три числа прогрессии

Алгебра

Помогите Решить.В геометрической прогрессии сумма первого и второго члена равна 90, а сумма второго и третьего члена равна 72. НАйдите эти три числа прогрессии

Автор: Гость