Помогите Решить.В геометрической прогрессии сумма первого и второго члена равна 90, а сумма второго и третьего члена равна 72. НАйдите эти три числа прогрессии
Алгебра
Помогите Решить.В геометрической прогрессии сумма первого и второго члена равна 90, а сумма второго и третьего члена равна 72. НАйдите эти три числа прогрессии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b1+b2=90, b2+b3=72; b2=b1q, b3=b1q^2; b1+b1q=90, b1q+b1q^2=72; b1(1+q)=90, b1q(1+q)=72; b1=90/(1+q), b1=72/(q(1+q)); 90/(1+q)=72/(q(1+q)), 90q=72, q=4/5; b1=90/(1+4/5)=50, b2=50*4/5=40, b3=40*4/5=32.
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