помогите пожалуйста ! Постройте окружность данного радиуса, проходящую через две данные точки.(желательно чертеж!!!)
Геометрия
помогите пожалуйста ! Постройте окружность данного радиуса, проходящую через две данные точки.(желательно чертеж!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
через каждую из точек поочереди провести окружность заданного радиуса. в точке, в которой окружности пересекутся и будет центр нужной окружности
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