В саду собрали 84 ц яблок,их было в 2 раза больше чем груш.третью часть всех этих фруктов уложили в ящики по 14 кг в каждый.Сколько для этого потребовалось ящиков?
Математика
В саду собрали 84 ц яблок,их было в 2 раза больше чем груш.третью часть всех этих фруктов уложили в ящики по 14 кг в каждый.Сколько для этого потребовалось ящиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84/2=42кг- было груш 84+ 42=126кг- было всего фруктов 126/14= 9ящ- столько потребовалось ящиков
Гость:
84ц = 8400 8400:2= 4200 = 42 ц - груш 84+42 = 126 (ф) всего фруктов 126: 14 - 9 (ящ) - понадобится Ответ: 9 ящиков понадобилось
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