В саду собрали 84 ц яблок,их было в 2 раза больше чем груш.третью часть всех этих фруктов уложили в ящики по 14 кг в каждый.Сколько для этого потребовалось ящиков?

Математика

В саду собрали 84 ц яблок,их было в 2 раза больше чем груш.третью часть всех этих фруктов уложили в ящики по 14 кг в каждый.Сколько для этого потребовалось ящиков?

Автор: Гость