как может быть использована сравнительная информация: а).об уровне жизни населения России и других стран б).об уровне жизни различных групп россиян
География
как может быть использована сравнительная информация: а).об уровне жизни населения России и других стран б).об уровне жизни различных групп россиян
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут подходят оба варианта вот возьмем вариант а)об уровне жизни населения России и других стран - допустим в минздраве сравнивают данные о смертности может это по разному проверяться тем самым это доказывает вариант а возьмем вариант б)об уровне жизни различных групп россиян, вот возьмем отдельную группу например какого нибудь поселка социолог или еще кто нибудь провел исследования и выяснил например процент смертности в поселке 25% или о других слоях общества .
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