Помогоите пожалуйста написать сочинение на тему "Чем нам дорог Василий Теркин"

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А.Т. Твардовский - советский писатель, поэт, главный редактор журнала "Новый мир". Он внес огромный вклад в русскую литературу. Одним из самых запоминающихся произведений является поэма "Василий Тёркин".Герой поэмы - простой солдат Василий Тёркин. Это собирательный образ, типичный солдат, каких на войне было много. Он - воплощение национальных черт в то время: "Парень в этом роде в каждой роте есть всегда. да и в каждом взводе". Кроме того, автор постоянно подчеркивает "обыкновенность" своего героя. Делает он это с целью показать правду войны, которая заключается в том, что победу нашему государству принесли именно такие ПРОСТЫЕ солдаты-пехотинцы, прошедшие до самого Берлина, мерзшие в окопах, голодные, холодные... Именно благодаря этому, перед нами предстаёт действительно правдивая картина того времени, военных лет. Василий Тёркин - национальный герой. Он - отличный пример русского человека, русского характера - сильного, волевого. Именно этим герой нам так дорог.