Натуральное число умножили на сумму его цифр и получили 1000.Каким было первоначальное число?
Математика
Натуральное число умножили на сумму его цифр и получили 1000.Каким было первоначальное число?
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: 8 8*125=1000 Простое решение 1000=10^3=(5^3)*(2^3)=125*8
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