В бассейн проведены 2трубы, равномерно отводящие воду из него. Первая труба опорожняет бассейн за 30мин, а при одновременном действии двух труб бассейн опорожнится за 18мин. За сколько минут может опорожнить полный бассейн втор...

Гость: Гость:

первая труба за минуту опорожняет 1/30 бассейна, а две трубы вместе за минуту опорожняют 1/18 бассейна. Значит, вторая труба опорожняет за минуту 1/18 - 1/30 = 1/45 часть бассейна. Тогда, чтобы опорожнить весь бассейн, второй трубе надо будет 45 минут.