опыт. опредилите в какой из выданн пробирки находится вода , растворы гидроксида натрия и соляной кислоты. помогите, что нужно делать?

Химия

опыт. опредилите в какой из выданн пробирки находится вода , растворы гидроксида натрия и соляной кислоты. помогите, что нужно делать?

Автор: Гость