опыт. опредилите в какой из выданн пробирки находится вода , растворы гидроксида натрия и соляной кислоты. помогите, что нужно делать?
Химия
опыт. опредилите в какой из выданн пробирки находится вода , растворы гидроксида натрия и соляной кислоты. помогите, что нужно делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добавь к веществам индикатор. Там, во вложении, написаны изменения индикаторов в кислой среде (кислота) и щелочной (щелочь).
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