составте интересную задачу по формуле "площадь круга 6 класс"
Математика
составте интересную задачу по формуле "площадь круга 6 класс"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вова делает снеговика из бумаги из трёх кругов, радиус самого маленького круга = 3 см, самого большого = 9 см, а радиус = половине суммы радиусов большого и маленького круга. Найдите сумму площадь всех кругов, которые должен вырезать Вова.
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