по наклонной плоскости с углом наклона 30градусов соскальзывает тело. Определите с каким ускорением оно соскальзывает, если коэффициент трения 0,1

Физика

по наклонной плоскости с углом наклона 30градусов соскальзывает тело. Определите с каким ускорением оно соскальзывает, если коэффициент трения 0,1

Автор: Гость