по наклонной плоскости с углом наклона 30градусов соскальзывает тело. Определите с каким ускорением оно соскальзывает, если коэффициент трения 0,1
Физика
по наклонной плоскости с углом наклона 30градусов соскальзывает тело. Определите с каким ускорением оно соскальзывает, если коэффициент трения 0,1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=g(sinA-ucosA)=(10*10-3^1/2)/20=4.13м/c^2
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