найдите длину дуги окружности радиуса 9 м, если градусная мера дуги равно 120
Геометрия
найдите длину дуги окружности радиуса 9 м, если градусная мера дуги равно 120
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина дуги окружности находится по формуле l=ПRn:180, где П=3,14; R=радиус окружности; n=градусная мера дуги. Таким образом l=3,14*9*120:180=18,84
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