полный синтаксический разбор предложений: 1)её нужно распарить в горячей воде и осторожно вымоть кистью. 2)грамоту читают фотографируют и тщательно перерисовывают. 3)это делают потому что частые обращения к подленику нежелатель...

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полный синтаксический разбор предложений: 1)её нужно распарить в горячей воде и осторожно вымоть кистью. 2)грамоту читают фотографируют и тщательно перерисовывают. 3)это делают потому что частые обращения к подленику нежелательно. 4)слишком ценны эти хрупкие берестяные листы.

Автор: Гость